“Hadımım dedi”, cinsel taciz suçundan hüküm giydi

Haber: Volkan Yılmaz

Sözcü Gazetesi’nin deneyimli yazarlarından Emin Çölaşan bugünkü köşesinde Bolu T Tipi Cezaevinde yatmakta olan bir mahkumun mektubuna yer verdi. 'Böylesini kimse duymadı' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Sevgili okurlarım, Türkiye'deki cezaevlerinde çok ilginç olaylar yaşanıyor. Belki şimdi diyeceksiniz ki ‘Yaşanır elbette kardeşim, içeride 300 Bine yakın tutuklu ve hükümlünün olduğu her yerde böyle olaylar yaşanır.’ Ben de öyle düşünüyorum" ifadeleriyle başladı.

Yazısında Bolu cezaevinden aldığı bir mektubun çok ilgisini çektiğini ifade eden Çölaşan “Bunu yazan Fetöcü hırsız, gaspçı falan değil, bir cinsel suçlu. Anlattığı olay son derece ilginç. Kendisiyle ilgili olarak mahkeme tarafından verilen kararda çok büyük bir adli hata yapıldığını iddia ediyor. İddiası şöyle: Cinsel organı olmadığı halde cinsel suçtan yargılanıp hapis cezası almış. İki üç gün düşündüm, hayatımda ilk kez karşılaştığım bu olayı acaba yazmalı mı, yazmamalı mı... En sonunda yazmaya karar verdim ama ismini gizleyerek” ifadelerine yer verdi.

İşte o mektubun özeti: 'Beni hastaneye sevk etmiyorlar, yanlışları ortaya çıkacak diye korkuyorlar' ‘Sayın Emin Bey kolay gelsin. Ben sizlerin yazılarınızı takip ediyorum. O yüzden sizlere yazmaya karar verdim. Ben Bolu cezaevinde yatıyorum. Beni yanlış yargılayan ve benim kendimi savunma hakkımı elimden alan bir hakimin veya mahkeme heyetinin kurbanıyım. Ne kadar dilekçeler yazdıysam hep ret veya değişik kararlarla geri dönüyorlar.’ İşin ilginç boyutu bu cümleden sonra ortaya çıkıyor: ‘Ben cinsel suçtan 13 yıl 4 ay ceza aldım. Artı 9 yıl alıkoyma, cebir ve tehditten aldım, etti 22 yıl 4 ay… 4 yıl 6 aydır yatıyorum. Gerçek şu ki bende cinsel organ yok. Bana inanmıyorlar. Beni hastaneye sevk etmiyorlar çünkü mahkemenin yanlışı ortaya çıkacak diye korkuyorlar. Bomboş (boş yere) ceza yatıyorum. Siz de benim gibi yanlış bir ceza aldınız. (Benim notum: Aman abicim, ceza yanlıştı ama bizimki cinsel suç değil, Fetö metö vaziyetleri!) Benim dosyam gerçekten Türkiye'de adaletin olmadığını ortaya çıkaracaktır… Dosyayı adresinize göndereceğim…’ 'Cinsel suçtan hüküm giymesi için ille de cinsel organı olması gerekmeyebilir'

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2020, 10:22