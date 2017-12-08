BASIN BÜLTENİ

Belçika doğumlu Türk asıllı Hadise, son dönemde konserleri, albümleri ve O Ses Türkiye’deki yıllardır yaptığı jürilikle hep aklımızda. Birçok alanda başarılı olan şarkıcı Hadis, bir de reklam filminde oynayarak yine herkesin beğenisini topladı. Hadise reklam çekim günü oldukça eğlenceli ve enerjik geçtiğini, kendisinin bu çekimler süresince çok eğlendiğini ifade etti. İlk kez yemek malzemeleri ile alakalı bir reklam çektiğini, kendisi için çok farklı bir deneyim olduğunu, reklam çekimlerinden sonra reklamı izlediğimde ben kendim çok beğendim. Umarım herkes beğenir açıklamasını da yaptı.

Erpiliç bu reklamda kullandığı ünlü şarkıcı Hadise ile gelirlerini artırmayı hedefliyor.