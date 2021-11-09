Hafız da bunu yaparsa!

Haber: C. Kutay Aykan

İlimizde taksicilik yapan ve yanı zamanda hafız olan 24 yaşındaki M.A., “Çocuğun cinsel istismarı, 12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı” suçlamasıyla tutuksuz olarak Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde davası görülmeye başlandı.

Olay tarihinde 2 yaşında olan şu anda 3 yaşında bulunan K.Y.ye ablası A.Y.’nin gözleri önünde cinsel istismarda bulunan taksici M.A. üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek; “Üzerime atılı suçlama tarihinde aracıma Kadın Doğum Hastanesi önünde 2 kız çocuğu ile bir adam bindi. Daha sonra nöbetçi eczaneye gittik. Adam arabadan indi ve eczaneye gitti. Ben arkamı dönüp küçük kıza sadece yaşını sordum. Ablası da, ‘O yaşını bilecek bilinçte değil’ diyerek cevap verdi. Olay bundan ibaret. Kesinlikle istismarda bulunmadım” dedi.

Duruşmaya müşteki olarak katılan baba İ.Y.’de her şeyi 6 yaşındaki kızı A.Y.’nin kendisine anlattığını belirterek; “Ben eczaneye gittiğimde küçük kızıma taksi şoförü cinsel istismarda bulunmasını büyük kızım anlattı. Israrla sorduğumda hep aynı cevapları aldım. Bunun üzerine teksi durağını arayıp, kişiyi sordum. Telefona çıkan kişi, kızıma istismarda bulunan kişi olduğumu öğrendiğimde, kendisinin hafız olduğunu, taksi de kamera bulunmadığını belirterek, benimle alaycı alaycı konuştu” derken, eşi B.Y.’de her şeyi büyük kızının kendilerine anlattığını ve şikayetçi olduğunu söyledi.

KARDEŞİ İÇİN TANIKLIK YAPTI

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tanık olarak mağdur küçük kızın 6 yaşındaki ablası A.Y., tanık kürsüne geldi. Buruda mahkeme başkanının, ‘Büyüyünce ne olmak istiyorsun’ sorusuna, “Bebek bakıcısı olmak istiyorum. Çünkü kız kardeşimi çok seviyorum. Onun gibi küçük kız çocuklarına bakmak istiyorum” demesinin ardından gördüklerini bir bir mahkeme heyetine anlattı. Küçük tanık A.Y., “Taksi sürücüsü, babam arabadan indikten sonra arasına dönüp, kız kardeşime tacizde bulundu ve saçlarını okşadı. Bende bu durumu görünce, elimle kolundan onu ittim ve babama her şeyi anlatacağımı söyledim. Babam arabaya binince söyledim ama beni anlamadı. Sonra eve geldiğimizde her şeyi anneme ve babama anlattım” diye ifade vererek, kız kardeşi için tanıklık yaptı. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.