Haber: Aysun Beykoz



YENİ nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu getirilen ve 2018 yılında uygulamaya dahil olacak bazı mükellefler, mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazlarını mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar kullanabilecek. Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımına yönelik zorunluluklar içeren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olanlar ile faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullanan ve yol kenarı otopark hizmeti verenler haricindeki yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti getirilen mükellefler, eski nesil ödeme kaydedici cihazlarını, mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar kullanabilecek.

Söz konusu mükellefler eski cihazlarını mali hafıza değişimine tabi tutamayacak ve mali hafızası dolduğu durumda hurdaya ayıracak. Dileyen mükellefler belirlenen tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanıma açabilecek.