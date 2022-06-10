Hafızalara kazınan o davada karar verildi

Haber: C. Kutay Aykan

10 Kasım 2012 tarihinde Van ilinden özel bir aracın çeşitli bölgelerine 163 kilo 365 gram eroini saklayarak, öncü ve artçı şeklinde iki araçla sevkiyat yapmaya çalışan ve polisin yaptığı teknik takibe yakalanmamak için aralarında, “Aşkım”, “Aşkım seni seviyorum, “Gelinlik üzerine oldu mu?” şifreli konuşmalar yapan öncü gruptaki araç Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından TEM otoyolunda durduruldu.

Bu esnada yakalanıp tutuklanacağını anlayan uyuşturucu taşıyıcısı Astsubay Özgür Y. Üzerinde taşıdığı beylik tabancasıyla kendisini vururak, olay yerinde hayatını kaybetmiş, diğer uyuşturucu taciri Abdulselam Irtak ise gözaltına alınmıştı.

Olayda araç içersinin gizli bölmelerine saklanan 163 kilo 365 gram eroin maddesi ele geçirildi. Yıllardır, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklu bulunan Abdulselam Irtak, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yaptığı son savunmasında; “Suçumu çektiğimi tahmin ediyorum. Hasta bir kızım var ve ona destek, yardımcı olmak istiyorum. Tahliyeme karar verirseniz sevinirim” demesine rağmen mahkeme heyeti, Irtak’a 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verdi.