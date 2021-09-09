Hafızlık Kur'an Kursu temeli atıldı

Haber: Yasin Bilgi

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde, TOKİ konutları mevkisinde yapılması planlanan Hafızlık Kur'an Kursu inşaatının temeli törenle atıldı.Beldede 300 metrekare alan üzerine yapılması planlanan ve 60 öğrencinin yatılı hafızlık eğitimi alabileceği kurs binasının temelinin atılması için tören düzenlendi.

Törende konuşan İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, Kur'an Kursu inşaatının en kısa sürede bitirilerek yöre insanına hizmet etmesi temennisinde bulundu.Yapılan konuşmalar ve duaların ardından kurs inşaatının temeli protokol üyelerince atıldı.Törene, Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik, Belediye Başkanı Necdet Türker, Mudurnu İlçe Müftüsü Necmi Ünsal, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.İlçe müftüleri Mudurnu'da toplandıBolu'nun ilçelerinde görev yapan müftüler, İl Müftüsü Tahiroğlu başkanlığında Taşkesti beldesinde toplantı gerçekleştirdi.Her ay düzenli olarak yapılan toplantıda, ilçe müftüleri arasında koordinasyon gerektiren konular görüşüldü.Tahiroğlu, her ay farklı ilçede toplanarak birlikte yapılacak iş ve işlemleri görüştüklerini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2021, 12:08