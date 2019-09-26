Hafızlık Yarışmasında Bölge 3.sü oldular

Haber: Ceylan Beykoz

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Hafızlık Yarışması ilimiz Bolu’da da yapıldı. Yarışma sonucunda erkeklerde il birinciliğini Kur’an Kursu Öğreticisi Muharrem Gürgen’in yetiştirdiği Hacı Mehmet Kur’an Kursu Öğrencisi Hasan Basri Taşdöven, kızlarda ise Derya Bakas’ın yetiştirdiği Şevval Uçur kazandı. Birinciliği kazanan öğrenciler geçtiğimiz haftalarda Sakarya’da gerçekleştirilen Bölge Hafızlık Yarışmasına katıldılar. Taşdöven ve Uçur yapılan yarışma sonucunda bölge 3’üncüsü oldu.

Sakarya’da yapılan bölge yarışmasında dereceye giren öğrenciler geçtiğimiz gün Bolu İl Müftüsü Orhan Genç’i ziyaret etti. İl Müftü Yardımcısı Fadime Arslan’ında hazır bulunduğu ziyarette Müftü Genç, “Kıymetli yavrular Sakarya’daki yarışmada her ikinizde 3. oldunuz. Bizleri gururlandırdınız. Sizleri tebrik ediyorum. Başarılarınızın artarak devam etmesini temenni ediyorum. Sizleri yetiştiren hocalarınıza ve ailenize teşekkür ediyorum. Hayatınız boyunca başarılı olmanızı isterim” dedi.

Genç, daha sonra öğrenci ve öğretmenlerine çeşitli hediyeler takdim etti.