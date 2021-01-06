Hafriyat bitti, temel atılacak

Haber: BMA

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ilçeye bir Toplum Sağlığı Merkezi yapılacağı müjdesini vermişti. Başkan Fatih Kavak, konuyla ilgili yeni bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Başkan Kavak, Toplum Sağlığı Merkezinde temel atma aşamasına gelindiğini bildirdi.

“MEMLEKET İŞİ GÖNÜL İŞİ”

Kavak yaptığı açıklamada, “2020 Cumhurbaşkanlığı Yatırım Planlamasına alınan Seben Toplum Sağlığı Merkezi Projesinde hafriyat çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlandı ve temel atma aşamasına gelinmiştir. 2021 yılı sonu itibariyle inşaatın tamamlanması planlanmaktadır. Seben Toplum Sağlığı Merkezi toplamda 2 bin 600 metrekare kapalı alan üzerine inşa edilecek ve zemin kat 112 Acil İstasyonu, 1. kat Acil Servis ve Aile Hekimliği, 2.kat ise Toplum Sağlık Merkezi olarak hizmet verecektir. Projelerimizin hayata geçmesinde desteklerini bizlerden esirgemeyen AK Parti İl Başkanımız Nurettin Doğanay'a, Milletvekillerimiz Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü’ye şahsım ve ilçe halkım adına teşekkür ederim. Memleket işi gönül işi” dedi.