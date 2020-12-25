Hafta boyunca yağış yok



Haber:Erdal Tanrıverdi

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Ordu çevreleri ile sabah saatlerinde Zonguldak, Bartın, Düzce, Sakarya, Bolu, Ankara ve Çankırı'nın batı kesimlerinin zaman zaman yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, Bolu çevrelerinde pazartesi günü yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile sabah saatlerinde Ankara, Bolu, Karabük ve Çankırı'nın batısında hafif kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, Doğu Anadolu'nun doğusunda 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde yer yer altında seyredecek. Rüzgâr, genellikle batı ve kuzeybatı, batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İŞTE 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU;

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 10:09