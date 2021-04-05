Hafta boyunca yağmur var!

Haber: Aysun Beykoz

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, bugün ilimizde havanın kuvvetli sağanak yağışlı olacağı bildirildi. Ayrıca önümüzdeki 4 gün boyunca havanın Bolu’da yer yer sağanak yağışlı ve parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. İlimizde Salı ve Perşembe günleri sağanak yağış beklenirken, sıcaklıkların en yüksek 18, en düşük 5 derece olacağı öngörülüyor. Ayrıca, Çarşamba günü sıcaklığın en yüksek 21, en düşük 5 derece olmasıyla birlikte parçalı bulutlu bir hava Bolu’da hakim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Cuma günü ise sıcaklığın en yüksek 4 en düşük ise 0 dereceye ineceği tahmin edilirken, karla karışık yağmur bekleniyor.

Önümüzdeki hafta içerisinde Çarşamba ve Cumartesi günleri hariç her gün yağış bekleniyor. Bu iki günde ise Bolu’da parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021, 11:58