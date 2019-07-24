Hafta içi 6-7 Oyuncu Gelecek

Haber: Birol Ertunç

Spor basınına Boluspor Kulübü Karaçayır Tesisleri’nde bir kahvaltı veren Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak merak edilen soruları da yanıtladı. Burak ilk olarak antrenörlük hayatını ve kendisini tanıtırken, basın mensupları ile de tek tek tanıştı. Bulak hafta içinde 6-7 oyuncunun daha Boluspor kadrosuna katılacağını söyleyen Bulak yeni transfer Seth’in takıma dahil olduğunu belirtti. Camianın hedefleri için tüm katalizörlerin devreye girmesi gerektiğini söyleyen Bulak, “Şu an kadromuzda kiralıktan dönenlerle birlikte 10 civarında alt yapı ve genç oyuncumuz var. Bu oyuncuların büyük bölümüne transfer teklifleri geliyor. Basın bu sene sinerjinin düşük olduğunu söylese de her şey bu etkenlere bağlı. Tabi ki iyi oyuncu grubu da önemlidir” dedi.

Çarşamba günleri basın toplantısı

Maç günleri ve bazen idman önlerinde basına demeç verdiğini söyleyen Bulak, basından gelen talep üzerine Çarşamba günleri sabah idmanı öncesinde basın toplantısı yapılacağını belirtti. Bulak ayrıca basın gazetecilere telefon numarasını da vererek, “İstediğiniz zaman arayın” dedi.