Haber; Uğur BALABAN

Kazada, kamyonet sürücüsü Ersoy, olay yerinde hayatını kaybetti. Hıracıoğlu ile otomobilde bulunan Nida Yaman yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Bu arada sürücü Hıracıoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.