Hafta sonu belediye açık

Bolu Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergisi'nin ikinci taksit ödemelerinin son günü 30 Kasım 2020 Pazartesi günü olması ve pandemi nedeniyle yoğunluk yaşanmaması için hafta sonu veznelerini açık tutacağını açıkladı.

Hafta sonu belediye açık

Haber:Erdal Tanrıverdi
 

Vatandaşlar Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 ile 16.00 saatleri arasında ödemelerini yapabilecek. Her yıl iki ayrı dönemde ödenen Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergisi’nin ikinci döneminin son ödeme tarihi bu yıl 30 Kasım 2020 olarak belirlenmişti. Bolu Belediyesi, vatandaşların bu vergileri ödemeleri için birçok kolaylığı sağladı. İzzet Baysal Caddesindeki ana hizmet binasında yer alan veznelerde 28 Kasım 2020 Cumartesi ve 29 Kasım 2020 Pazar günleri hafta sonunda 10.00 ile 16.00 saatleri arasında ödeme alacak. Ayrıca, vatandaşlar Bolu.bel.tr resmi internet sitesinden de belediyeye gelmeden ödemelerini yapabiliyor.

Bolu Belediyesi, 30 Kasım’a kadar belirli kredi kartlarına taksit imkanını vatandaşlara sunuyor.

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