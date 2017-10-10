Haber: Esra ÖZTÜRK

Karaçayır Kompleksinde hafta sonunda 2 tane Bolu Amatör U-16 maçı, b1 tane hazırlık maçı ve TFF Gelişim U – 16, U -17, U – 19 Liglerinden birer karşılaşma olmak üzere 6 maç oynandı. Bu maçlarındört tanesi cumartesi iki tanesi ise Pazar oynandı. Bu maçlarda toplam 33 gol kaydedildi. Hafta sonu maç başına ortalama 5,5 gol atıldı. Karaçayırda oynanan 6 mücadelenin beşini ev sahibi takım kazanırken 1 maçı deplasman takımı kazandı. Hafta sonu oynanan maçlarda beraberlik çıkmadı.

Haftanın enleri şu şekilde;

En fazla gol atan takımlar: Elvan İnşaat Kızıkspor U -16 ve Boluspor U – 21 takımı 7’şer gol.

En az gol atan takımlar: İskilipspor, Adana Demirspor U -17 ve Adana Demirspor U -19 takımları 1 gol.

Hiç gol Atamayan takımlar: Kıbrısçıkspor U – 16 ve Gençlerbirliği U – 16 takımları

En gollü geçen maç Boluspor U -21- İskilipspor:: 7 – 1 maçında toplam 8 gol atıldı.

En farklı biten maç: Kıbrısçıkspor – Elvan İnşaat Kızıkspor: 7 – 0

Ez az gol atılan maç: Boluspor U -16 – Gençlerbirliği: 2 – 0

Hafta sonu oynanan karşılaşmalar ve skorları şu şekilde;

07 Ekim Cumartesi

12.00: Aladağspor U – 16 – Bolu Belediyespor: 5 – 2

12.00: Boluspor U -16: – Gençlerbirliği U -16: 2 – 0

14.00: Kıbrısçıkspor U – 16 – Elvan İnşaat Kızıkspor: 0 – 7

14.30: Boluspor U – 2 1 – İskilipspor: 7 – 1

8 Ekim Pazar

12.00: Boluspor U – 17– Adana Demirspor U – 17: 4 – 1

14.30: Boluspor U – 19 – Adana Demirspor U -19: 3 – 1