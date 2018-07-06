Haber: Aysun Beykoz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz de ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgemizde sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bolu Merkezde hafta sonu hava adeta güllük gülistanlık olacak. Bolu’da bugün yarın ve Pazar günü hava açık güneşli ve 29 derece dolaylarında olacak ilimizde hafta sonu yağmur beklenmiyor. Gelecek hafta Perşembe gününe kadar ilimizde yağmur beklenmiyor. Önümüzdeki 15 gün yağmurlu günlerde bile hava sıcaklığı 26 derecenin altına düşmeyecek.

İŞTE 15 GÜNLÜK TAHMİNLER;