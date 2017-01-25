Basın Bülteni
SEDAŞ yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Cumartesi ve Pazar günü ilimiz ve beldelerde planlı olarak elektrik kesintisi yaşanacağı ifade edildi.
Yapılan açıklama belirtilen mahalle ve beldeler şu şekilde:
"28.01.2017 Cumartesi günü bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Bolu’nun Karacasu beldesinde saat 09:30 ile 17:30 arasında…
29.01.2017 Pazar günü Bolu’nun Tabaklar Mahallesi’nde saat 09:00 ile 11:00 arasında….
29.01.2017 Pazar günü Bolu’nun Seyit Mah., Küçükberk Mah., Çayırköy Köyü’nde saat 09:30 ile 14:00 arasında…
Elektrik kesintisi uygulanacak olup, programlı kesinti olan bölgelerdeki ayrıntılı adresler hakkında www.sedas.com sayfasında bilgi verilmektedir"
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