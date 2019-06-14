Hafta sonu mesai var

HABER:Birol Ertunç

Valilikten yapılan açıklamada, "15 Haziran 2019 Cumartesi ve 16 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2019-YKS) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere yanında 'Sınava Giriş Belgesi' ile iki fotoğraf getirmeleri kaydıyla yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak 'Geçici Kimlik Belgesi' verilmesi için İlçe ve İl Nüfus Müdürlükleri 15.06.2019 Cumartesi günü 07.00-17.00 ve 16.06.2019 Pazar günü 07.00 - 15.30 saatleri arasında açık tutulacaktır" denildi.