Haber: Esra Öztürk

23-24 Haziran tarihlerinde açık olacağını duyuran Nüfus il Müdürlüğü’nün açıklaması şu şekilde: “24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla vatandaşların taleplerini yerine getirmek amacıyla İlimize bağlı İlçe Nüfus Müdürlükleri 23-24 Haziran 2018 tarihlerinde saat 08.30-17.30 arasında açık tutulacaktır.

Ayrıca 30 Haziran – 01 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavları dolayısıyla da İlimize bağlı İlçe Nüfus Müdürlükleri 30 Haziran 2018 tarihinde saat 07.00-17.00 arası, 01 Temmuz 2018 tarihinde ise saat 07.00 – 15.30 arasında açık tutulacaktır.”