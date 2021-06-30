Hafta sonuna dikkat!



Haber: C. Kutay Aykan

İlimizde son günlerde artış gösteren sıcak ve bunaltıcı hava Temmuz ayının başında Cumartesi günü yerini yağmura bırakıyor.Son bir haftadır etkisini sürdüren bunaltıcı sıcakların yerini Cumartesi günü, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre yağışlı havanın alması bekleniyor. Buna göre önümüzdeki 5 günlük hava durumu tahminleri;

1 Temmuz Perşembe günü, az bulutlu güneşli, sıcaklık en düşük 15, en yüksek 33 derece,

2 Temmuz Cuma günü, aralıklarla sağanak yağışlı, sıcaklık en düşük 18, en yüksek 33 derece,

3 Temmuz Cumartesi günü, gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık en düşük 17, en yüksek 26derece,

4 Temmuz Pazar günü, gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık en düşük 15, en yüksek 24 derece,

5 Temmuz Pazartesi günü, gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık en düşük 12, en yüksek 26 derece olması tahmin ediliyor.