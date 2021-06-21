Hafta sonuna kadar Bolu yağışlı







Yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz bölgeleri ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yetkililer, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, bugün Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz bölgeleri ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların Batı Karadeniz Bölgesi'nin batısı (Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın), Ankara ve Eskişehir çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren de İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli), Batı Akdeniz bölgelerinin iç kesimleri (Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri), Muğla'nın doğusunun iç kesimleri, Konya'nın kuzey ve batı kesimleri, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli görülmesi bekleniyor.