Haftalık ceza bilançosu

‘Tam kapanma’ olarak nitelendirilen koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yasakları ihlal edenlere yine ceza yağdı. Denetimleri yoğnu bir şekilde gerçekleştiren kolluk kuvvetleri bir haftada 79 binden fazla kişiye cezai işlem uyguladı.

Haftalık ceza bilançosu

Haber: C. Kutay Aykan

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bir yılı aşkın süredir dünyada ve Türkiye'de görülen Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken önlemler belirlenerek uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Salgının seyrini kontrol altında tutulabilmek için alınan yeni tedbirlerle birlikte 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" uygulamasına geçildiği belirtilerek, bu süreçte alınan tedbirlere vatandaşların özveriyle büyük oranda uyum sağladığı kaydedildi.

Ülke genelinde 3-10 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 79 bin 186 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu salgınla mücadelede normalleşme sürecine kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer tüm kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

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