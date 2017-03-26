HABER: FARUK ÇİDEM

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden biri olan Gölcük Tabiat Parkı havaların ısınmasıyla birlikte tatilcilerin akınına uğradı. Haftasonlarını doğa ile içi içe geçirmek isteyen tatilciler Gölcük'e gelerek keyifli anlar yaşadılar. Göl çevresinde golf araçlarıyla tur atan tailciler iskelede bol bol fotoğraf çektirdiler. Evlilik hazırlığında olan genç çiftler de mutlu anlarını ölümsüzleştirmek için Gölcük'ü tercih ettiler.

Düzce'den haftasonunu Gölcük'te geçirmek için gelen bir tatilci, ormanı sevdiğini ve Gölcük'ün de kalabalık olmasından memnun kaldığını ifade ederek, "herkese tavsiye ediyorum" dedi.