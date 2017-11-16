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16 Kasım 2017 Perşembe
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    • Haftaya kar geliyor

    Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre önümüzdeki hafta ortasından itibaren bölgemizde hava sıcaklıkları 10 – 15 derece dolayında düşecek. Perşembe günü itibarıyla ilimizde kar yağışı beklentisi var.

    16 Kasım 2017 Perşembe 09:15
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    Haftaya kar geliyor
    HABER: Aysun Beykoz
    Bolu ve çevresi için yayımlanan 10 günlük hava tahmin raporunda bu hafta sonu yaz mevsimini andıran bir havanın hakim olacağı öngörülen ilimizde yarın, Cumartesi ve Pazar günleri hava sıcaklığı 15 ila 20 derece dolaylarında olacak. Hafta başından itibaren düşmeye başlayacak hava sıcaklıkları Perşembe günü 3 derecenin altını görecek. Salı gününden itibaren gece hava sıcaklıkları sıfırın altında gerçekleşeceği öngörülen tahmin raporunda Perşembe günü ise ilimiz merkezinde kar yağışı olacağı belirtildi.

    İŞTE 10 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU;

    Anahtar Kelimeler: Devlet, Meteoroloji, İşleri, Genel, Müdürlüğü

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