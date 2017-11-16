HABER: Aysun BeykozBolu ve çevresi için yayımlanan 10 günlük hava tahmin raporunda bu hafta sonu yaz mevsimini andıran bir havanın hakim olacağı öngörülen ilimizde yarın, Cumartesi ve Pazar günleri hava sıcaklığı 15 ila 20 derece dolaylarında olacak. Hafta başından itibaren düşmeye başlayacak hava sıcaklıkları Perşembe günü 3 derecenin altını görecek. Salı gününden itibaren gece hava sıcaklıkları sıfırın altında gerçekleşeceği öngörülen tahmin raporunda Perşembe günü ise ilimiz merkezinde kar yağışı olacağı belirtildi.

İŞTE 10 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU;

