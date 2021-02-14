“Hain el mutlaka kırılacaktır”

Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK, Gara'daki mağarada 13 sivil vatandaşımızı canice şehit etmiştir. Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omzundan, diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir. Böylece PKK’nın kalleş ve cani yüzü bir kez daha görülmüştür. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kasteden bu hain elin kırılacağından hiç şüphemiz yoktur. Terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz.”