Haber: Erdal Tanrıverdi

Saadet Partisi Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya, İl Yönetiminden oluşan bir heyetle Muharip Gaziler Derneği Bolu Şubesini ziyaret etti. Başkan Sami Yıldız ve Yönetim Kurulu tarafından karşılanan Saadet heyeti ile Dernek Yönetimi arasında sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleşti.

Ziyarette gündeme dair açıklamalar yapan Çetinkaya ‘’Her şeyden önce İzmir’de yaşanan menfur saldırıyı lanetleyerek, bu saldırıda kahramanca çarpışıp şehit düşen kahraman polisimiz Fethi Sekin ile Adliye görevlisi Musa Can’a Rahmetler diliyoruz, milletimizin ve ailesinin başı sağ olsun. Millet olarak zor günlerden geçiyoruz. Karanlık güçler tarafından anarşi ortamına çekilmek isteniyor. İnşallah Aziz Milletimiz daha önce olduğu gibi bu oyunu da birlik ve beraberlik duygusu ile yok edecektir. Üzerimize düşen, birlik ve beraberliğimizi bozmamak, el ele verip birbirimizle kucaklaşmaktır. Hepimiz bu vatan toprağında yaşıyoruz. Bizi biz yapan milli değerler etrafında toplanıp, hainlerin oyununu bozmalıyız.’’ dedi.

Yönetim Kurulunun tamamı Kıbrıs Gazisi olduğunu öğrenen Çetinkaya bunun üzerine; Kıbrıs Zaferi, orada yaşayan soydaşlarımıza ve dindaşlarımıza yapılan zulümleri ortadan kaldırmak için 1974’de yapıldığını, o dönemde iktidar ortağı olan Milli Görüş’ün partisi Milli Selamet Partisi’nin payının çok büyük olduğunu belirtti. Orada şehit olanlara da rahmet dilendi.

Ziyaretten çok memnun kaldığını belirten dernek başkanı Sami Yıldız ziyaret anısına Başkan Çetinkaya’ya dernek tarafından hazırlanan Kıbrıs Zaferi’ni anlatan kitap hediye etti.