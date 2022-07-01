HAK-İŞ Bolu İl Başkanı hükümete seslendi

HAK-İş Bolu İl Başkanı Hacer Çınar İl Başkanları toplantısı sonrası, asgari ücret artışına ve vergi reformuna dair şu görüşlere yer verdi;

‘’Ülkemizin yaşadığı yüksek enflasyon, hayat pahalılığı hepimizi gerçekten zorlayan, yaşamımızı olumsuz etkileyen bu hızlı fiyat artışları, enerjide dışa bağımlı olmamızın getirdiği enerjideki yüksek fiyatlar, elektrik, gaz, akaryakıt ve benzeri bunların hepsi belli ücretlerle hayatlarını idame ettiren çalışanlar için ciddi bir zorluk getiriyor.

Bu nedenlerden dolayı asgari ücret yeniden belirlenecek. Memur ve memur emeklileri de enflasyon oranında temmuz ayında zam alacak.

Asgari ücrete belirlenen 6 aylık enflasyonun üzerinde bir zam yapılmasını ve bu zammın bütün çalışanların ücretlerine özel olarak uygulanacak ve onlara da aynı şekilde yansıyacak bir modelin gerçekleştirilmesini istiyoruz.

Hak-İş olarak bizim talebimiz bütün çalışanların bu fiyat hareketlerinden yüksek enflasyondan korunacağı bir çözüm istiyoruz. Eğer asgari ücret oranında bütün işçilerin ücretlerinde yeniden bir düzenleme yapılmazsa Türkiye’nin toplu iş sözleşme sistemi yok olur. Bu Türkiye işçi hareketine yapılmış en büyük haksızlık olur.

Çalışanların sorunlarını çözmek için toplanan Yeni Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, temmuz ayında enflasyon üzerinde bir artış sağlamasını istiyoruz. Toplu iş sözleşmelerinde kamu çalışanlarının yanında yerel yönetim çalışanları, üniversite çalışanları ve özel sektörde çalışan bütün emekçilerin haklarının korunması gerekmektedir.

Asgari ücret artış oranında örneğin bütün çalışanları etkileyen bir adım atalım. Vergi dilimleriyle ilgili bir reform yapalım. Bir yıl süreyle vergi oranlarımız yüzde 10'da kalsın. Bu bir öneri. Yüzde 10'da kalırsa bütün çalışanlar bundan yararlanıyor. Toplu sözleşmesi olsun, olmasın. Türkiye'de 15 milyon sigortalı işçi var. Bunların sadece 2 milyon 200 bini sendikalı. 6,5 milyonu da asgari ücretli çalışıyor. Geri kalan 7 milyon, onlar bu haktan yararlanamayacak. O zaman ne yapacağız. Bütün ücretlilerin yararlanacağı bir modeli kurmamız gerekiyor. Bizim HAK-İŞ olarak hükümetimizden talebimiz, asgari ücreti artıralım, artırdığımız oranda da bütün çalışanlar için bir vergi kolaylığı sağlayalım istiyoruz. Bütün çalışanlar, bu hayat pahalılığından etkilenenlerin bir nebze olsun nefes almasını sağlamış oluruz.’’