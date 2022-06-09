HAK-İŞ Konfederasyonu Tanju Özcan’ı Kınadı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar’a belediye meclisi kürsüsünden söylediği sözleri şiddet sayan Bolu 1. Aile Mahkemesi 30 gün süre ile Belediye Başkanı’nın meclis üyesine 100 metreden fazla yaklaşmasını yasaklamıştı.

Başkan Özcan’ın Bolu 2. Aile Mahkemesi’ne yaptığı itiraz sonrası mahkeme heyeti ihtiyat-i tedbir kararının kaldırılmasına hükmetmişti. Kararın kaldırılmasının ardından Bolu Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Bolu Belediyesi önünde açıklamalarda bulundu.

İşte açıklamadan satır başları;

Bugün burada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın HAK-İŞ Bolu İl Başkanımıza ama her şeyden önemlisi bir kadına yaptığı hakareti kınamak için bulunuyoruz. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, Belediye meclisinde oylama için el kaldıran Belediye Meclis üyesi ve HAK-İŞ Bolu İl Başkanımız Hacer Çınar’a yönelik “Bana niye el sallıyorsunuz ben evli barklı adamım” şeklinde çirkin bir sözlü saldırıda bulunmuştur.

Sayın Başkana ithafen şunu sormak istiyoruz. Bekâr olsaydınız iddia ettiğiniz el sallama eylemini normal mi karşılayacaktınız?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bununla da kalmamış, sosyal medya hesabından “ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum” diyerek ahlaksız saldırısının arkasında durmuş,

ve Hacer Çınar’ın kendisine ilgi gösterir mahiyette davranışta bulunduğuna yönelik ithamda bulunmuştur.

Bu çirkin saldırı sadece Hacer Çınar’a değil bizlere, tüm kadınlara yapılmıştır.

Bizler kadın olarak çalışma hayatında var olma mücadelesi vermekteyiz. Bununla birlikte maalesef taciz ve şiddete maruz kalma ihtimalimiz de bulunmaktadır.

Çalışma hayatındaki şiddet ve tacizin vahim bir örneği de ne yazık ki Bolu’da yaşanmıştır.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ahlaksız saldırısına karşı Hacer Çınar “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” çerçevesinde 30 gün süre ile Tanju Özcan aleyhine önleyici tedbir kararı aldırmıştır.

6284 Sayılı Kanun kapsamında şunu belirtmek isteriz ki;

“Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranıştır.”

Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın bu ahlaksız sözlü saldırısı ilk değildir.

Kendisinden tüp bebek tedavisi için yardım isteyen bir kadına “hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim” diyerek mesnetsiz ve çirkin iddialarda bulunduğunu ve çevresindekilerin de buna güldüğünü, böyle çok fazla anısı olduğunu kendisi beyan etmekte ve bunu gülünecek bir şey olarak anlatmaktadır.

HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak şiddetin sadece fiziksel olmadığına dikkat çekmek istiyoruz.

Biz kadınlar olarak çalışma yaşamının her alanında varız ve olmaya da devam edeceğiz.

HAK-İŞ olarak bunun bilinci ile insan onuruna dayanan bir çalışma kültürünün önemini biliyor, herkesin şiddet ve tacizden arınmış bir çalışma yaşamı hakkına sahip olması gerektiğine inanıyoruz.

Bu vesile ile şunu belirtmek isteriz ki; HAK-İŞ olarak “ILO C190 sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşmesini” toplu iş sözleşmelerimize uyarlıyoruz.

“Şiddete Sıfır Tolerans” anlayışının benimsenmesini ve işyerlerinde bir politika haline getirilmesini hedefliyoruz.

Çalışma yaşamında; fiziksel, cinsel, ekonomik, siber, ısrarlı takip, psikolojik taciz (mobbing) dâhil olmak üzere her türlü şiddetin ve tacizin önlenmesini istiyoruz.

Ülkemizde onuru ve haysiyetiyle çalışan, üreten insanların kadın ve erkek ayrımı yapmaksızın tacize, şiddete ve ayrımcılığa uğramasını asla kabul etmiyoruz. Şiddetin her türlüsünü reddediyor ve kınıyoruz.

İnsan onuruna yakışır hayat için özgürlük arayışına sahip çıkmak, en temel yaşam hakkını tahrip eden tüm odaklara karşı dik durmak, insan olarak da kurumlar olarak da sorumluluğumuzdur. HAK-İŞ olarak bu sorumluluğun gereğini yerine getiriyoruz!

Bunun için “Şiddete Sessiz Kalmayın! Şiddete Ortak Olmayın!” çağrısını yapıyoruz.

Belediye Başkanının üyesi olduğu siyasi partiyi de uyarıyoruz. Her fırsatta kadınları aşağılayan, her açıklamasında kadınları meta olarak gören, emekçi bir kadına yönelik ahlaksız saldırıyı yapan bu köhnemiş zihniyete karşı gerekenin yapılması için çağrıda bulunuyoruz.

Bolu Belediye Meclis üyelerine de çağrı yapıyoruz. Bir kadına, bir emekçiye, bir anneye karşı yapılan bu ahlaksız davranışa karşı tavır almalarını bekliyoruz. Şiddetin siyaseti ve cinsiyeti yoktur! Şiddet şiddettir.

HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak psikolojik şiddete ve tacize maruz kalan Bolu İl Başkanımız, Bolu Belediyesi Meclis Üyesi arkadaşımız Hacer Çınar’a destek olmak için buradayız.

Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı bir kadına, bir emekçiye en başında bir insana yönelik ahlak dışı ifadeleri nedeniyle kınıyoruz.

HAK-İŞ olarak tüm gücümüzle Hacer Çınar’ın haklı mücadelesinde yanındayız ve destekçisiyiz. Hacer çınar yalnız değildir. Hak-iş konfederasyonu olarak her türlü şiddetin karşısındayız.