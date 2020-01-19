Hakan Arslan'dan Boluspor taraftarına hakaret

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor TFF 1. Lig’in 18. haftasında Osmanlıspor’u ağırladı. Maçtan 0-2 mağlup ayrılan kırmızı beyazlılara tribünlerden tepki yağdı. Maçın ardından tribünlerin Hakan Arslan’a tepkisi üzerine Hakan Arslan tribündeki taraftarların üzerine yürüdü. Tribündeki taraftarların tepkisine hakaretle cevap veren Arslan’ı takım arkadaşları ve antrenörleri sakinleştirdi. Soyunma odasına zorlukla götürülen Hakan Arslan’a tribünlerden “Maçları izlemek için para veriyoruz, kötü futbol izliyoruz. Üstelik bir de bizlere hakaret edip saldırıyorlar” diye tepkiler geldi. Hakan Arslan soyunma odasına gittikten sonra yeni transfer Emir Halilovic tribündeki taraftarlar ile konuşarak onları sakinleştirmeye çalıştı.