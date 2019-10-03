Hakemler Derneği Modernleşiyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yıllar önce Bolulu hakemlerin büyük çabaları sonrasında satın alınan, tapusu TFFHD’e kayıtlı olan dernek binasının içi tamamıyla yenileniyor. Konuyla ilgili olarak TFFHGD’den yapılan açıklamada, “Değerli hakem ve gözlemcilerimizin daha temiz, daha nezih bir ortamda toplanabilmesi ve çalışılması için, sandalye değişimi, çatı tadilatı, boya ve badana, tabela ve reklam işleri dernek yönetim kurulumuz ve değerli üyelerimizin destekleriyle yaptırıldı. Bu süreçte çalışmaları yardımlarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimizi sunarız” ifadeleri kullanıldı.