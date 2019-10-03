Hakemler Derneği Modernleşiyor

TFFHGD Bolu Şubesi yeni sezonda yepyeni dernek binası ile üyelerine hizmet vermeye başlayacak. Dernekte tadilat çalışmaları sürüyor.

Hakemler Derneği Modernleşiyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yıllar önce Bolulu hakemlerin büyük çabaları sonrasında satın alınan, tapusu TFFHD’e kayıtlı olan dernek binasının içi tamamıyla yenileniyor. Konuyla ilgili olarak TFFHGD’den yapılan açıklamada, “Değerli hakem ve gözlemcilerimizin daha temiz, daha nezih bir ortamda toplanabilmesi ve çalışılması için, sandalye değişimi, çatı tadilatı, boya ve badana, tabela ve reklam işleri dernek yönetim kurulumuz ve değerli üyelerimizin destekleriyle yaptırıldı. Bu süreçte çalışmaları yardımlarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimizi sunarız” ifadeleri kullanıldı.

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Hangi Maçta, Düdük Kimde?
Hangi Maçta, Düdük Kimde?
  1. Spor

banner133

banner129