Haber: Semih Baykal

Arif Ergün başkanlığındaki TFFHGD Bolu Şube Yönetimi tam kadro olarak Bolu Valisi Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti. Hakemlerle uzun süre sohbet eden Baruş, kendilerine tam destek vereceğini söyledi. Hakemlerden Bolu’daki faaliyetler ve projeler hakkında bilgi alan Baruş, önümüzdeki dönemdeki faaliyetlere katılacağını söyledi. Ergün ve yönetimi ise Baruş’a yaptıkları bilgilendirmenin ardından, özel yaptırılan hakem formasını hediye etti. Baruş özellikler hakemlerin kendisine özel olarak yaptırdığı, üzerinde Aydın Baruş yazan sarı ve kırmızı kartı alırken oldukça mutlu oldu. Derneğin önümüzdeki günlerde diğer resmi kurumları da ziyaret edecekleri öğrenildi.