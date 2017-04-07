Haber: Aysun Beykoz

Demirören, ''Başarılı ve adil yönetiminizde oynanacak, fair-play ve dostluğun hakim olduğu futbol maçlarında kullanmanız temennisiyle'' il hakemlerine gönderdiği sarı-kırmızı kart ve hakem düdüğünden oluşan hediye paketleri Bolu ili hakemlerine dağıtıldı. Bolu İHK TFFHGD Bolu Şubesi Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Yıldırım Demirören'e teşekkür ediyoruz” denildi.

Hakemlerimiz sınavı geçti

Ankara'da yapılan bölgesel atletik testine katılan C klasman hakemimiz Semih Güner ve bölgesel hakemlerimiz Can Durgut, Hakan Erkan, Koray Doğansoy atletik testi başarılı ile tamamladı. Kendilerini tebrik ediyoruz.



