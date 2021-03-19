Hakim savcı atamaları son dakika

Haber : Ceylan Beykoz

HSK tarafından 261 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 96 idari yargı hakim adayı 12 Mart'ta yapılan kura sonucu belirlenmişti. Resmi Gazete yayınlanan hakim savcı atamaları 2021 listesine göre ilimize iki atama yapıldı. Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada “Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarının, Hakimler ve Savcılar Kurulunca 12.03,2021 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir” denildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Adayı (252240) Aytaç Eke Bolu Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Hakim Adayı (252241) Mustafa Eken Bolu Hakimliğine atandı.