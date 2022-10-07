Hakim ve Savcı Adaylığı sınav başvuruları başladı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’na başvuru süresi ve Adli Yargı, İdari Yargı, Adli Yargı-Avukat sınav oturumları için başvuru işlemleri başladı. Her iki sınavı başvuruları ve sınav tarihi bakın ne zaman.

Hakim ve Savcı Adaylığı sınav başvuruları başladı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’na başvuru süresi 6 Ekim Perşembe günü saat 23.59’a kadar uzatıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunmak isteyen öğretmenlerle sınavdan muaf olanların başvuru süreleri gelen talep üzerine 6 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar uzatıldı. Uzman ve başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarının MEBBİS'e yüklenme süresi ise 5 Ekim Çarşamba günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Adli Yargı, İdari Yargı, Adli Yargı-Avukat sınav oturumları için başvuru işlemleri başladı. 4 Ekim itibariyle başlayan başvurular 11 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek. Kasım ayında gerçekleşecek Adli Yargı, İdari Yargı, Adli Yargı-Avukat sınav oturumları için başvuru işlemleri başladı. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden yapabilecekler. 4 Ekim itibariyle başlayan başvurular 11 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek. Yazılı sınavlar ise 26-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

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