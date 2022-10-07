Hakim ve Savcı Adaylığı sınav başvuruları başladı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’na başvuru süresi 6 Ekim Perşembe günü saat 23.59’a kadar uzatıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunmak isteyen öğretmenlerle sınavdan muaf olanların başvuru süreleri gelen talep üzerine 6 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar uzatıldı. Uzman ve başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarının MEBBİS'e yüklenme süresi ise 5 Ekim Çarşamba günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Adli Yargı, İdari Yargı, Adli Yargı-Avukat sınav oturumları için başvuru işlemleri başladı. 4 Ekim itibariyle başlayan başvurular 11 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek. Kasım ayında gerçekleşecek Adli Yargı, İdari Yargı, Adli Yargı-Avukat sınav oturumları için başvuru işlemleri başladı. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden yapabilecekler. 4 Ekim itibariyle başlayan başvurular 11 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek. Yazılı sınavlar ise 26-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.