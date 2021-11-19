Hakime ne kadar dil dökse de olmadı!



Haber: C. Kutay Aykan

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün TEM otoyolunda yaptığı uygulamada, narkotik köpeği Artos’un, aracın bagajına tepki göstermesi üzerine, yapılan aramada yedek lastiğin jantının içerisinde toplam ağırlığı 7 kilo 950 gram toz esrar maddesiyle yakalanan Fevzi Aktı, yargılandığı Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıktı. Duruşma boyunca tahliye edilmesini isteyen ve pişman olduğunu belirten Aktı, savunmasında şunları söyledi; “Yakalanmadan bir gün önce Van’a gitmiştim. Yanımda 4 çocuğum ve eşimde vardı. Uyuşturucu ticareti yapmak hiç aklıma bile gelmezdi. Ama, ağabeyim borçları yüzünden evlerimiz tefecinin eline düştü. Evsiz kaldık. Eşimin ve çocuklarımın sokakta kalmaması için o an şeytana uydum ve uyuşturucu satan birisiyle karşılaştım. Kendisinden 5.500 lira karşılığı toz esrar aldım. Bunu İstanbul’da satıp, ev almaktı. Ailem mağdur olmasın diye ilk kez böyle bir işe girdim ve bu benim ilk işim. İlk işimde başarısız oldum. 4 çocuğum yokluk yüzünden ve benim cezaevinde olmam yüzünden hem açlık çekiyor hem de okula gidemiyor” dedi.

Bir yıldır Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Fevzi Aktı, hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde kanaat getirerek, 10 yıl hapis cezası ve 25 bin lira hapis cezası ile cezalandırılmasına, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Karar sonrası Aktı; “Ben şimdi ne yapacağım, çocuklarıma kim bakacak. Çok pişmandım, şeytana uymuştum” diyerek aldığı cezadan dolayı üzgün olduğunu dile getirdi.