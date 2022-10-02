Hakimiyeti kaybetti tarlaya uçtu

Haber: Süleyman Kurt

Dörtdivan Gerede kara yolu Ayvatlar sapağında meydana gelen kazada, araç sürücüsü E.H. kalp rahatsızlığı nedeniyle fenalaşınca aracın hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu. Araç bir süre tarlada gittikten sonra yana devrildi.

Tarlada devrilen aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç sürücüsü E. H.’nin yapılan ilk kontrollerde kalp krizi geçirmiş olabileceği belirtildi. Sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gerede Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme halen sürüyor.