Haber: Semih BAYKAL

Alınan bilgiye göre, Asilbey Mahallesi 26. Sokak'ta seyreden Ersin Aktulan idaresindeki 14 GG 729 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir evin duvarına çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı otomobilde bulunan Raif ve Zahit Güldemir yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.