Haber: Semih Baykal

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen Veteranlar Futbol Turnuvasında B Grubu dördüncü hafta maçları Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan 4 maçla sona erdi. Grubun iddialı ekiplerinden olan ve ilk üç haftada üç galibiyet alarak 9 puan toplayan Hakkı Alper İnşaat Anahtarcı Emin saat 20:45’te başlayan karşılaşmada yine grubun iddialı ekiplerinden olan ve ilk üç haftada 9 puan toplayan Elvan İnşaat Kızıkspor BESK ile karşı karşıya geldi. İki takımında kontrollü başladığı mücadelede rakip kalede daha etkili olan Hakkı Alper İnşaat Anahtarcı Emin Hasan’ın attığı kafa golüyle 18.dakikada 1-0 öne geçti. Devre bu skorla tamamlanırken, ikinci yarıda da rakip kalede etkili ataklar yapan Hakkı Alper İnşaat Anahtarcı Emin Sercan’ın ayağından bir gol daha buldu ve sahadan 2-0 galip ayrılarak turnuvanın favori takımları arasında olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu sonuçla Hakkı Alper İnşaat Anahtarcı Emin puanını 12’ye çıkardı ve liderlik koltuğundaki yerini korudu. Elvan İnşaat Kızıkspor BESK ise 9 puanla 3.sırada kaldı.