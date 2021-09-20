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Hakkı Bulut Bolu’da

Türk müziğinin duayen isimlerinden birisi olan ünlü sanatçı Hakkı Bulut, Bolu’ya geldi. Bolu’da yöresel yemekleriyle ünlü lokantada yemek yiyen Bulut, Boluluların misafirperverliklerinden dolayı memnun kaldığını belirtti.

Hakkı Bulut Bolu’da


Haber: Erdal Tanrıverdi

Yaptığı şarkılarla Türk müziğine büyük katkıları olan Duayen Sanatçı Hakkı Bulut, Bolu’ya geldi. Sanatçı Hakkı Bulut’un Ankara’dan konser dönüşü Bolu’ya uğrayarak yemek yediği öğrenildi. Yöresel yemeklerimizin yapıldığı Hanzade Yöresel Lezzetler lokantasında mola veren Hakkı Bulut, çevreden yoğun ilgi gördü. Yemekleri yedikten sonra memnun kalan Sanatçı Bulut, “Bolu’nun aşçıları boşuna meşhur değilmiş” diyerek yemekleri çok beğendiğini ve lokanta sahiplerine misafirperverliklerinden dolayı çok memnun kaldığını ifade etti.

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