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Hakkı Fidan adaylığını açıkladı

Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, 3 sene sonra yapılması beklenen Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına aday olacağını duyurdu.

Hakkı Fidan adaylığını açıkladı

Haber: N. Halid Altundal

Geçtiğimiz hafta hakkındaki “ihalesiz taksi durağı” iddialarına karşılık yaptığı açıklamada yeni bir Başkanlığa aday olduğunu söyledi. Açıklamasında ihale ile aldığı taksiyi ihtiyacı olmadığı için bir sene çalıştırmadığını belirten Hakkı Fidan, “Bu taksiyi özellikle Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Kongresinde Başkanlığa aday olmak için aldım. Taksiyi bunun için aldım. İnşallah bir sonraki Şoförler ve Otomobilciler Odasının bir sonraki kongresinde başkanlığa adayım” dedi.

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun 42’nci maddesi (a) bendi gereğince; Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının Olağan Genel Kurulu en son 2018’in Ocak ayında gerçekleştirilmişti.

Esra Perçin

Esra Perçin

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