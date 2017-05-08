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08 Mayıs 2017 Pazartesi
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    • Hakkı Fidan, “Bizde geri vites yoktur!”

    Bolu Ziraat Odası tarafından çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

    08 Mayıs 2017 Pazartesi 14:46
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    Hakkı Fidan, “Bizde geri vites yoktur!”
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    Haber: BMA

    Bolu Ziraat Odası tarafından düzenlenen yemekte çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Düzenlenen yemeğe Bolu Ziraat Odası delege ve yönetim kurulu üyelerinin yanısıra muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

    Toplantının açılış konuşmasını yapan Bolu Ziraat Odası Meclis Başkanı Tahsin Akduman, görevde oldukları iki yıllık sürece değinerek şu ifadelere yer verdi: “Göreve geldiğimizden bu yana Bolu Ziraat Odası Meclisimiz ve Yönetim Kurulumuz yoğun bir şekilde çalışmakta olup çiftçimize gerekli hizmeti sağlamaktadır. Bolu Ziraat Odası Meclis toplantılarımız muntazaman aralıksız devam etmektedir. Yapılan toplantılarda alınan kararlar çerçevesinde yönetim kurulu tarafından faaliyetler, mali tablolar, gelir ve giderler ile mevcut durum incelenerek mecliste oylandıktan sonra kabul edilirse onaylanmaktadır. Alınan kararların uygulanmasında özveri ile çalışarak meclis toplantılarımıza aralıksız katılan üyelerimize teşekkür ediyorum.

    Bilindiği gibi oda olarak çeşitli kamu ve özel kuruluşlar ile birlikte çok sayıda proje faaliyete geçirilmiştir. Tarım ile ilgili yoğun şekilde çiftçimizin faaliyet gösterdiği buğday, patates, sera ürünleri, bahçe bitkileri, meyvecilik, hayvancılık ve ilimizde Türkiye üretiminin yüzde 30’unun yapıldığı kanatlı hayvan sektöründe Bolu Ziraat Odası olarak Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi, Tarım İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Bolu Ovası Sulama Birliğii Özel İdare ve sivil-özel kuruluşlarla beraber birçok faaliyet yürütülmüştür.

    Çiftçimizin hizmetinde projelerimizi gerçekleştiren, bizlerden yardımını esirgemeyen Bolu Milletvekillerimize, Bolu Valiliğimize, Bolu Belediyemize, Ticaret ve Sanayi Odamıza, İl Gıda Tarım Müdürlüğümüze ve yardımcı olan tüm kurumların yanısıra toplantımıza katılan misafirlerimize teşekkür ederim.”

    Tahsin Akduman’ın konuşmasından sonra kürsüye gelen Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan ise 2 senelik süreçte yapılan işler ile alakalı bilgiler vererek şunları söyledi: “Göreve geldiğimizde Ziraat odasının çiftçimiz odaya ulaşmada çok zorlandığını gördük. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla görüşüp çiftçimize kolaylık olması için odamızı Tarım İl Müdürlüğü yanına taşıdık. Odamıza ait olan diğer büromuzu ise arşiv haline getirdik. Odamızca kiralık olarak kullanılan diğer büroları mal sahiplerine teslim ettik ve odamızı bu kira bedellerinden kurtarmış olduk. Yeni bir dükkan alarak satış mağazımızı oluşturduk. MARKA’dan iki adet selektör makinesi aldık. Bu makinelerden bir tanesi Çobankaya mevkiinde, bir tanesi patates pazarında hizmet veriyor. Patates pazarına kafeterya, tuvalet, mescid ve çeşitli hizmetleri veren sosyal tesisimizi hizmete kazandırdık söz verdiğimiz üzere. Sağolsun Belediye Başkanımız Alaaddin Yılmaz beyin desteği ile burayı kötü görünümden kurtardık ve çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Çiftçilerimiz burada işlerinden arta kalan zamanlarda rahat vakit geçiriyor.

    Buğday satışı için Toprak Mahsulleri Ofisini getirerek çiftçimizi uzun vadeli satışlardan kurtardık.

    Göreve geldikten sonra yeni yönetim olarak, eski yönetimin işleri dolayısıyla bir denetleme geçirdik. Bu süreçte 750 bin TL açık çıktı. Odaya ait 300 bin TL ve alacaklı olduğumuz 300 bin TL daha çıktı. Siz çiftçilerimizin olan bu paraların bir kısmını tahsil ettik. Fetö nedeniyle bunlarla alakalı mahkeme sürecinde gecikme oldu biraz, ancak devam ediyor. Savcılığa önceki yönetim için görevi kötüye kullanma, zimmete para geçirme nedeniyle suç duyurusunda bulunduk.

    Biz de geri vites yok arkadaşlar. İsterse babam olsun, haksızlığın üzerine giderim. 8 yıldır yönetimde çalışan adam hiç para ödememiş. Benim çiftçim yaptığı işlerde para ödüyorsa yönetimde olan adam da para ödeyecek.”

    Hakkı Fidan’ın konuşmasının ardından Bolu Ziraat Odası sekreteri Nurgül Ayvaz da oda çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Ziraat mühendisi Yalçın Yılmaz’ın faaliyet raporunu sunması ile toplantı sona erdi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Ziraat, Odası, çiftçilere, Yönelik

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