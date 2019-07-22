Hakkı Fidan çiftçileri uyardı

Haber: Aysun Beykoz

2019 yılı itibari ile biçerdöver ve balyalama fiyatları ile ilgili belirlenen tavsiye fiyatları konusunda sıkıntılar yaşanırken, Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan basın açıklaması düzenledi. Kendilerinin belirledi fiyatların üstünde fiyat veren bazı biçerdöver sahipleri olduğunu ve hatta il dışından gelecek olan biçerdöver sahiplerine de mesajlar yollayarak baskı kurduğunu belirten Hakkı Fidan “08.07.2019 tarihinde Tarım İl Müdürlüğü toplantı salonunda 2019 biçerdöver ve balyalama fiyatları hakkında yapılan toplantıda alınan tavsiye kararları; Taban ve düz araziler için biçer döver ücreti 26 TL, Meyilli ve yatık araziler için biçerdöver ücreti 28 TL, 22-25 kg ağırlığa sahip balyalama ücreti 2 TL olarak belirlenmiştir. Ancak bu tavsiye ücretlerine uyulmamıştır. Gelen biçerdöver ve balyalama makinesi sahiplerine yönlendirme yapılarak bu fiyatlara biçilmez denmiş ve fiyat arttırılması konusunda baskılar yapılmıştır. Hatta makine sahiplerine Bu fiyatlara yapmayın şeklinde mesaj atılmıştır” dedi.

“Bu fiyatlar çiftçilerimizin ve biçerdöver sahiplerinin menfaatine”

8 Temmuz tarihinde Tarım İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıda belirlenen fiyatların çiftçilerin ve makine sahiplerinin menfaatine olduğunu ifade eden Fidan “Yöremizdeki çiftçilerimiz zaten bu yıl yağışlardan dolayı ürünlerinden hem az verim alacak hem de kalitesi düşecektir. Zaten buğday ve arpa fiyatları düşük kalmıştır. Bu fiyatlarla çiftçilerimizin gelir elde etmesi tamamen zorlanmıştır. Bu sebeplerden dolayı, Bolu Ziraat Odası, köy muhtarları ve çiftçiler olarak başka illerden biçerdöver temin etme yoluna gidilecektir. Burada bulunan biçerdöver ve balya makinesi sahiplerinin tavsiye fiyatlarına biçme ve balyalamam yapmaları hem çiftçimizin hem de makine sahiplerinin menfaatine olacaktır” şeklinde konuştu.