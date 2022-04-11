Hakkı Fidan Sağlık durumu iyiye gidiyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimizin ünlü iş insanlarından olan sevilip sayılan 63 yaşındaki Hakkı Fidan, dün akşam göğsünde sıkışıklık hissetmesi üzerine Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesine giderek muayene oldu. Burada doktorların tavsiyesi üzerine Anjiyo olması ve damarına stent takılması önerildi. Fidan hemen ameliyata alınarak kalp damarlarından birine stent takıldı. Doktorlar, ünlü iş insanı Fidan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve normal odaya alındığını dakika dakika gözetim altında tutulduğu belirtildi.

BABAMIN DURUMU İYİ

İş insanı Hakkı Fidan’ın oğlu Ahmet Fidan, babası hakkındaki gelişmeleri şu şekilde anlattı; “Dün akşam saatlerinde babam göğsünde bir sıkışma hissetti. Hemen kendisini Tıp Fakültesine getirdik. Burada yapılan muayene sonrası kalbine stent takıldı. Sabaha kadar Kardiyoloji servisi yoğun bakımda kaldıktan sonra stabil duruma gelince doktorların tavsiyesi üzerine normal odaya aldık. Babamın sağlık durumu şu an iyi ve daha da iyiye gidiyor. Babamın tüm sevenlerine selamları var. En kısa sürede babam eski sağlığına kavuşacaktır. Bizleri arayıp soranlara sonsuz teşekkür ederiz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2022, 10:12