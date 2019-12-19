Hakkı Fidan’dan iddialara sert cevap

Haber: Ceylan Beykoz

Geçtiğimiz aylarda Bolu Belediyesi’nin bir taksi durağını Turgut Özcan’a ihalesiz verdiği iddialarının gündeme gelmesi sonucu taksiciler belediye ile görüşmüştü. Söz konusu iddiaları ortaya atan Mahmut Alan, konuyla ilgili olarak Bakış Haber adlı sayfasında taksi durağında Bolu Belediye Meclisi Üyesi Ahmet Fidan’ın babası Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan’ın taksilerinin çalıştırılacağını iddia etmişti. Söz konusu iddialara Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan sert bir şekilde cevap verdi.

Açıklamasına, “Öncelikle Bolu basınının tüm çalışanlarını haber yapmadan önce yaptıkları haberin doğruluğunu ve gerçekliğini araştırarak hatta birilerine yaranmak için haber yapmadıklarından dolayı teşekkür ediyorum” sözleriyle başlayan Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, Mahmut Alan’ı kastederek, “Uzun bir süredir benimle alakalı kendisini gazeteci sanan bir arkadaş benim de ismimin geçtiği yazılar yazıyor. Yazılar yazıyor diyorum çünkü gazeteci dediğin asılsız haber yapmaz ya da iddialarda bulunurken isim vermez. Hakkımda yazdığı yazıların asılsız olduğunu ve bütün bolunun bunları bildiğini düşünerek ve kendisini muhatabım olarak görmediğimden dolayı şimdiye kadar gülüp geçtim. Fakat yazıları yazan arkadaş cevap vermedikçe yalan yazılarına devam etti. Asılsız yazılarına cevap vermediğimde belki beni tanımayan belirli kısım Bolu haklının aklında ya da siz değerli gazetecilerin aklında şüphe kalabilir diye bu açıklamayı yapıyorum” ifadelerini kullandı.

“YANLIŞ YOLDASIN BUNU BİL”

Söz konusu taksiyi Alaaddin Yılmaz’ın Başkanlığı zamanında ihale ile aldığını belirten Hakkı Fidan açıklamasının devamında ayrıca şunları söyledi: “Taksiyi ihale ile aldıktan sonra ihtiyacım olmadığından yaklaşık 1 sene civarında aracı çalıştırmadım. Daha sonra bunu öğrenen ve şuan takside şoförlük yapan Turgut Özcan yanıma gelerek çalışmak istediğini söyledi ve çalışmaya başladı. Öncelikle yazıları yazan kışının kulaktan duyma ve araştırma yapmadan ve sırf belediyeyi kötülemek amaçlı ismimi kullanarak bir şeyler yazmaya çalıştığı açıkça belli. Eğer belediye ile problemin var diye ya da birilerine menfaatçilikten dolayı bu yazıları yazıyorsan yanlış yoldasın bunu bil. Benim sana tavsiyem yazacağın yazının doğruluğunu araştır öyle yaz. Yazmak için iddialarda bulunma. Benim adım üzerinden rant sağlayamazsın buna izin vermem. Yoksa yazdığın yazı veya yaptığın paylaşımlar tekrar sana döner.”

“ARAŞTIRMADAN YAZDIĞIN DA AÇIKÇA BELLİ VE HATALISIN”

Açıklamasında Alan’ın sayfasında paylaştığı yazılara değinen Fidan, “Mesela sayfanda ne güzel yazmışsın ‘Bizim mücadelemiz şahsı değil Allah rızası içindir. Şahsi olsaydı şimdi lüks içinde ticaretimize bakıyor olurduk. Kendi soysuzluğunuzu başkası yapıyor sanmayın. Adam olun iftira atmayın. Varsa delili olan koyar ortaya konuşur. Önemli olan yazdığının icraatını yapıyor musun?’ diye paylaşımda bulunmuşsun. Benim hakkımda bu yanlış bilgileri sana kim ya da kimler verdi bilmiyorum. Araştırmadan yazdığın da açıkça belli ve hatalısın. Ben de senin sayfanda yazdığın bu yazıları aynen sahiplerine iade ediyorum. Varsa delili olan ortaya koyar konuşur yoksa bu sözlerin hepsini kabullenir. Yazılarında sürekli o durakta CHP Meclis Üyesi Ahmet Fidan’ın babası Hakkı fidana ait taksiler çalışacak diyorsun. Başta da dediğim gibi 1 adet taksim var. Bu yazıdan bile ne kadar samimiyetsiz, art niyetli ve yalan yazılar olduğunu anlamak hiçte zor değil. Öyle ki yazdığı yazıların azıcık haber niteliği ya da doğruluğu olsa siz değerli basın da zaten bunu gündeme getirirdiniz” diye konuştu.

“BENİM TAKSİ VEYA DURAĞI İLE İLGİLİ EN UFAK BİR GİRİŞİMİM OLMAMIŞTIR”

Taksi veya durağı ile ilgili en ufak bir girişiminin olmadığının altını çizen Hakkı Fidan açıklamasında son olarak şunları belirtti: “Yazıyı yazan kişi yazdığı yazıda da açıkça taksi durağının başkasına verileceğini belirtmiş ve iddiada bulunmuş. Aslında yazdığı yazıdan da bu durumun şahsımla alakası olmadığı açıkça bellidir. Belediye encümenden ihalesiz taksi durağı geçirdi iddiaların varsa bu konuyu tarafıma yüklemek yerine belediye ile çözmek daha düzgün bir davranış olurdu. Zaten benim taksiden gelecek paraya da ihtiyacımın olmadığını beni tanıyan herkes bilir. Yazıyı yazan arkadaşın belediye personeli içinde illaki tanıdığı veya yakini vardır araştırsın sorsun. Benim şahsımla alakalı bir girişimim varsa hodri meydan kanıtlasın. Yoksa da bundan sonraki iddialarını yaparken kimseyi zan altında bırakmamaya özen göstersin. Gazetecilik çocuk oyuncağı değil. Her önüne gelen bu mesleği yapamaz. Herkesin kendine göre bir saygınlığı var. İsim vererek iddialarla varsayımlarla gazetecilik yapılmaz yazı yazılmaz haber hiç yapılmaz. Sonuç olarak tekrar söylüyorum benim taksi veya durağı ile ilgili en ufak bir girişimim olmamıştır. Herkes işini yapsın. Şovmenlik yaparken veya dinden imandan bahsederken daha dikkatli olsun ve kul hakki yememeye özen göstersin.”