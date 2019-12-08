Hakkın rahmetine kavuştu

Haber: Erdal TANRIVERDİ

Ahmet Baysal’ın 2007 yılından beri şoförlüğünü yapan Yaşar Asığlı önceki gün İstanbul Yakacık Uğur Mumcu Mah. Adnan Kahveci camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra defnedildi.

Boluların Güler yüzü, tatlı dili, saygılı ve mütevazi davranışları ile tanıdığı Yaşar Asığlı, başta Ahmet Solmaz Baysal, Mebrure İlhan Bağışgil, Vakıf Mütevellileri yakınları akraba ve dostları kalabalık bir cemaatle göz yaşları ve dualarla ebedi istirahatğahına tevdi edildi. Allah rahmetiyle muamele eylesin.