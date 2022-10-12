Hakkında 20 yıl hapis isteniyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak suçlamasıyla Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu olarak yargılanan S.B., üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek; “Aracımda yakalanan uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanmamda yararlandığım malzemeler ile hassas terazi sana aittir. Hassas teraziyi ise uyuşturucu kullanırken, ölçülü kullanmak için bulundurduğun terazidir. Ayrıca, kilitli naylon poşetler de eşimin tokalarını koyduğu poşetlerdir. Kesinlikle uyuşturucu satıcısı değilim. Uyuşturucu kullandığım için çok pişmanım” diyerek kendisini savunmaya çalıştı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi savcısı, tutuklu sanığın uyuşturucu madde satışı yaptığı kanaatine vararak, mütalaasında, 20 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Duruşma karar verilmek üzere 18 Ekim 2022 tarihi Salı gününe ertelendi.