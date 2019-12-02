Hakkında 300 suç dosyası var

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında, “Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından açılan Kutuvettin Külçeci’nın 81 ilde aynı suçu işlediği ve yıllardır arandığı ortaya çıktı. Halen daha yakalanamayan sanığın ayrıca yine hakkında 300 tane dolandırıcılıktan davası olduğu da ortaya çıktı.

Sabıka rekoru kıran Kutuvettin Külçeci’nin gazabına uğrayan Bolulu vatandaş Veysal Baran, mahkemede dolandırıldığını şöyle anlattı; “Yaklaşık bir yıl önce sosyal paylaşım sitelerinden birinde 47 bin liraya satılık araç ilanı gördüm. Hemen iletişime geçtim ve bin lira kaparo gönderdim. Arabam gönderilecek diye beklerken, maalesef dolandırıldım. İlanı veren kişiyi defalarca telefonla aradım ama hat kapanmıştı. Ne kaparo mı, nede arabayı alabildim. Olan benim bin lirama oldu” dedi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, hakkında 300 dolandırıcılık dosyalı bulunan ve bir türlü yakalanamayan Kutuvettin Külçeci’nin yakalanması için 81 ilin İl Emniyet Müdürlüklerine ve Jandarmaya yakalanması izin müzekkere yazarak, yakalanması halinde adalete teslim edilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.