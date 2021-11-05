Hakkında 8 ilde daha dava açılmış



Haber: C. Kutay Aykan

Erkek arkadaşının tavsiyesi üzerine, Kocaeli’nin Kartepe ilçesine bağlı Maşukiye Beldesinde günlüğü 800 lira olan villa kiralayan S.B. isimli genç kadın hem parasından hem de tatilinden oldu. Bu olayla ilgili Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Hakkında, “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumları araç olarak kullanılmak suretiyle dolandırıcılık” suçundan açılan davaya tutuksuz olarak yargılanan N.U. katıldı.

Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen N.U., esas mağdurun kendisi olduğunu belirterek; “İnternet üzerinde B.K. isimli işyeri sahibi görüştüm ve iş teklifini kabul ettim. B.K. bana daha fazla daha fazla para kazanmam için, banka hesaplarımın kullanılmasını da kabul ettim. Aklıma hiç kötü bir şey gelmedi. Hatta kız kardeşimin de banka hesaplarını kullanmaya başladılar. Hesaplarımıza gelen paraları Yunanistan da farklı kişilere yolluyorduk. Bir gün beni karakoldan aradılar ve gittiğimde her şeyi öğrendim. Meğer, patronum olmayan villaları, benim sosyal paylaşım sitemden yollayıp, onlarca kişiyi dolandırmış. Beni kullandılar, bende mağdurum. Böyle bir suçu işlediğimin farkında bile değilim. Bir çok mağdura ulaşıp, B.K. isimli şahsın dolandırıcı olduğunu ve kendisine itibar edilmemesini bile söyledim. Bu adam yüzünden 8 ilde daha yargılanıyorum. Suçsuzum” dedi.

N.U.’nun yaptığı son savurma üzerine. Mahkeme heyeti genç kadını önce 5 yıl hapis cezasına ardından da etkin pişmanlık yasasından dolayı cezayı 1 yıl 8 aya indirerek. Hükmün geri bırakılmasına ve c660 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.