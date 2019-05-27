Hakkında dava açılınca emekli oldu

Haber: C. Kutay AYKAN

Ankara PTT’sinde memur olarak çalışırken, kargo kolilerinin içerisindeki değerli eşyaları zimmetine geçirmekten hakkında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan ve daha sonra sürgün olarak Bolu PTT’sine tayini çıkan Z.K. aynı suçu Bolu PTT’sinde de işleyince hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde zimmet davası açıldı.

İkinci zimmet davasının Bolu’da da açıldığını öğrenen PTT memuru Z.K. hemen emeklilik dilekçesi vererek, emekli olup Bolu’dan ayrıldı. Hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Z.K. tutuksuz yargılandığı ilk duruşmasına katılmadı, Duruşma 10 Eylül 2019 tarihine ertelendi.