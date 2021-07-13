Hakkında kara çıkabilir





Bolu’nun Gerede ilçesinde geçtiğimiz yıl Haziran ayında bacanağını pompalı tüfekle vurup sokak ortasında öldüren katil zanlısı Fatih Erbaş, bu gün Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. Erbaş, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Daha önceden bir müddet cezaevinde yaptığı öğrenilen ve sürekli olarak eşi Müşerref Erbaş’ı dövdüğü iddia edilen Fatih Erbaş, yine eşini döverken araya giren bacanağı Süleyman Öztürk’ü sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldürmüştü.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında meydana gelen bu korkunç olay sonrası tutuklanan katil zanlısı Fatih Erbaş, bu gün Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin karşısına çıkacak. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle, kasten adam öldürmek suçundan yargılanacak olan Erbaş hakkında nasıl bir karar çıkacağı merak konusu oldu.