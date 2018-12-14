Haber: Kasım ŞAHİN

Kurduğu bir internet sayfasından alış veriş sitesi kurarak, Bolulu vatandaş Ramazan Yaşar Can’a, 800 TL değerindeki bir cep telefonunu vermek vaadinde bulunan ancak aylar geçmesine rağmen, satın alınan cep telefonunu göndermeyen ve parayı da iade etmeyen Aytek Ömenli, son kez hakim karşısına çıktı.

Aytek Önemli’nin dolandırıcılık suçundan 93 adet suç dosyasının bulunduğu ortaya çıktı. Sanığın, suç dosyalarının 5 klasör olduğu tespit edildi. Son kez savunmasını yapan Önemli; “Satışını yaptığım telefonun bedelini mağdura ödedim ve suç ortadan kalkmıştır. Ben bankayı araç değil, aracı olarak kullandım. Ayrıca, alış veriş sitesiyle de bir sözleşmem yoktur. Suçsuzum. Size söz verdim ve mağdurun 800 TL’sini iade ettim. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum” dedi.

Ağır Ceza Savcısı, Önemli’nin etkinlik pişmanlık kapsamında yargılanmasını istedikten sonra Mahkeme Başkanı, sanığın etkin pişmanlık kapsamından faydalandırıldığı ve cezasının ise 2 yıl bir hapis cezası, Bin TL’de adli para cezasına çarptırdı. Önemli, bu karar ardından uzun bir süre adeta ir avukat gibi kanun maddelerini sıralayarak, verilen cezanın adil olmadığını vurgulayarak, mahkeme heyetine; “Canınız sağ olsun” dedi.